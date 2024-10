Siemens Energy-Zertifikat mit 20%-Chance und 42% Sicherheitspuffer

Mit einem Kursanstieg von 190 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate führt die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) die Gewinnerliste aller DAX-Werte mit großem Vorsprung an. Zuletzt verlieh die Einigung mit der US-Justiz wegen Zahlungen von Auftragsbewerbungen einer Tochterfirma der Siemens Energy-Aktie einen massiven Kursschub. Am 1. Oktober 2024 erreichte die Aktie mit 34,64 Euro ein neues Jahreshoch.

Die Anlage-Idee: Wer auf dem hohen Kursniveau eine Investition in die noch immer als leicht unterbewertet eingeschätzte Siemens Energy-Aktie in Erwägung zieht und das Risiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren möchte und dennoch hohe Renditen erzielen will, könnte eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap mit einem hohen Sicherheitspuffer ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen können Privatanleger beim direkten Kauf einer Aktie nur bei einem Kursanstieg positive Rendite erzielen. Bonus-Zertifikate mit und ohne Cap bieten Anlegern im Vergleich zum direkten Aktienkauf nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kurs Chancen auf Jahresrenditen im zweistelligen Prozentbereich.

Die Funktionsweise: Wenn die Siemens Energy-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 20,00 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat am 30. Dezember 2025 mit dem Bonus-Level in Höhe von 40,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DQ8FV21) auf die Siemens Energy-Aktie verfügt über ein Bonus-Level und Cap bei 40,50 Euro. Der Cap definiert den maximalen Rückzahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 19. Dezember 2025, aktivierte Barriere liegt bei 20,00 Euro. Beim Siemens Energy-Aktienkurs von 34,40 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 33,65 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 33,65 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 20,36 Prozent (gleich 17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 41,86 Prozent auf 20,00 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Siemens Energy-Aktie die Barriere bei 20,00 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 33,65 Euro festgestellt, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.