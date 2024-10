DAX wartet auf neue Impulse

Da der Konflikt im Nahen Osten nicht weiter eskaliert, beruhigen sich zunächst auch die Gemüter an der Börse etwas und der Deutsche Aktienindex wartet auf neue Impulse. Diese dürften spätestens heute Nachmittag in Form des US-Arbeitsmarktberichts kommen und dann auch die Entscheidung herbeiführen, ob der DAX diese Woche über der Unterstützung von 19.000 Punkten beendet oder sich das technische Bild darunter verschlechtert.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

140.000 neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den USA erwartet der Markt und damit ungefähr auf dem gleichen Niveau von vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote soll bei 4,2 Prozent verharren. Der Arbeitsmarkt in den USA schwankte in den vergangenen Monaten zwischen fragil und robust hin und her und gab der US-Notenbank Fed zumindest den Anlass, die Zinswende schließlich mit einem großen Schritt einzuleiten. Dass dem ein weiterer in Form von 50 Basispunkten bereits im November folgt, ist nach den Worten verschiedener Geldpolitiker in der vergangenen Woche aber eher unwahrscheinlich. Ihre und die Marktmeinung dürften wohl nur deutlich schwächere Daten heute Nachmittag ändern.

Aller guten Dinge sind drei – so hofft zumindest der Wissenschaftsverlag Springer Nature bei seinem dritten Anlauf auf das Börsenparkett. Die Bewertung liegt bei knapp fünf Milliarden Euro. Das letzte große IPO des Jahres in Frankfurt dürfte aber auch zu einem Stimmungstest des Gesamtmarktes werden, der in den vergangenen Wochen von sehr viel externen Faktoren nach oben getragen wurde, während sich die konjunkturelle Lage in Deutschland weiter verschlechtert. Zeigt sich trotz des Brückentages ein reges Interesse an den neuen Papieren, könnte sich vielleicht auch die Skepsis bezüglich der Rally im DAX ein wenig legen.