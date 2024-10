Dax startet nahezu unverändert - US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nahezu unverändert in den Tag gestartet. Gegen 9:30 Uhr stand der Index bei 19.017 Punkten und damit einen Punkt über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Continental-Aktien, am Listenende die Papiere von SAP.









Der Analyst erwartet einen ruhigen Handelstag, da viele Marktteilnehmer am Brückentag dem Handel fernbleiben. "Die heute noch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten stellen vorläufig den Höhepunkt des Handelstages der. Es werden eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent und 150.000 neu geschaffene Stellen erwartet", so Lipkow. "Bei größeren Abweichungen von diesen Datensätzen könnte es zu hoher Volatilität an den Finanzmärkten kommen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1031 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9065 Euro zu haben.



Die Ängste vor einer potenziellen Eskalation im Nahen Osten prägen weiterhin das Börsengeschehen. Sie "könnten zu erheblichen Preissteigerungen bei den Erdölsorten führen und die Inflation erneut anheizen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Ängste stünden daher Zinssenkungshoffnungen entgegen.Der Analyst erwartet einen ruhigen Handelstag, da viele Marktteilnehmer am Brückentag dem Handel fernbleiben. "Die heute noch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten stellen vorläufig den Höhepunkt des Handelstages der. Es werden eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent und 150.000 neu geschaffene Stellen erwartet", so Lipkow. "Bei größeren Abweichungen von diesen Datensätzen könnte es zu hoher Volatilität an den Finanzmärkten kommen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1031 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9065 Euro zu haben.