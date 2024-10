AKTIE IM FOKUS Anleger machen Kasse bei Reedereien - US-Hafenstreik beendet Ein vorläufiges Ende der Streiks an den Häfen der US-Ostküste hat am Freitag für eine Welle an Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Reedereien gesorgt. Die Titel von Hapag-Lloyd sackten um 12 Prozent ab nach ihrem guten Lauf, der zuletzt von den …