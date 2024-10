PHNIX präsentiert fortschrittliche Wärmepumpentechnologie auf der Chillventa 2024 und stellt Innovation und grüne Technologie in den Vordergrund GUANGZHOU, China, 4.Oktober 2024 /PRNewswire/ - Auf der bevorstehenden Chillventa Expo in Nürnberg, Deutschland, wird PHNIX, ein renommierter Weltmarktführer in der HLK- und Wärmepumpentechnologie, seine bahnbrechenden Innovationen mit einer …