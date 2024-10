Immer weniger Deutsche ziehen in die Vereinigten Staaten

WIESBADEN (ots) -



- Ihre Zahl ist binnen 20 Jahren um gut ein Viertel zurückgegangen

- Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das beliebteste Auswanderungsziel

der Deutschen außerhalb Europas

- Mehr als eine halbe Million Deutsche leben in den Vereinigten Staaten



Zwar wandern nach wie vor viele Deutsche in die Vereinigten Staaten aus,

allerdings hat das Land als Auswanderungsziel in den vergangenen 20 Jahren an

Beliebtheit eingebüßt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, zogen

2023 knapp 9 200 Deutsche in die Vereinigten Staaten. Mit Ausnahme der infolge

der Corona-Pandemie von Reisebeschränkungen geprägten Jahre 2020 und 2021 sank

die Zahl der deutschen Auswanderinnen und Auswanderer in die Vereinigten Staaten

damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 20 Jahre. 2003 hatten noch gut 12

300 Deutsche ihren Wohnsitz dorthin verlagert - gut ein Viertel (26 %) mehr als

2023. Trotz des Rückgangs zählten die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr

jedoch noch immer zu den beliebtesten Auswanderungszielen der Deutschen, nur in

die Nachbarländer Schweiz (21 000) und Österreich (12 500) zog es mehr Deutsche.









In den vergangenen 20 Jahren sind mit Ausnahme der Jahre 2017 und 2020

durchgängig mehr Deutsche von Deutschland in die Vereinigten Staaten gezogen als

umgekehrt. 2023 belief sich die Nettoabwanderung auf knapp 2 300 Personen mit

deutscher Staatsangehörigkeit. 2003 waren netto rund 2 000 Deutsche in die

Vereinigten Staaten abgewandert.



Demgegenüber zogen 2023 rund 14 900 US-Amerikanerinnen und Amerikaner nach

Deutschland. Ihre Zahl blieb im Vergleich zu 2003 relativ konstant (+1 %).

Damals verlagerten knapp 14 700 Personen mit US-amerikanischer

Staatsangehörigkeit ihren Wohnsitz nach Deutschland.



Zahl der in den Vereinigten Staaten lebenden Deutschen rückläufig



Insgesamt lebten 2023 nach Angaben des United States Census Bureau gut 520 400

Deutsche in den Vereinigten Staaten. Die Zahl ist in den vergangenen zehn Jahren

um 11 % gesunken. 2013 hatte sie noch bei knapp 584 200 gelegen.



Im Gegensatz dazu lebten in Deutschland 2023 rund 125 800 Personen mit

US-amerikanischer Staatsangehörigkeit. Das waren 29 % mehr als zehn Jahre zuvor.

2013 hatten noch knapp 97 600 US-Amerikanerinnen und Amerikaner in Deutschland

gelebt.



Einbürgerungen von US-Amerikaner/-innen binnen 20 Jahren mehr als verachtfacht



Im Jahr 2022 wurden laut dem Office of Immigration Statistics gut 4 200

Erwachsene aus Deutschland in den Vereinigten Staaten einbürgert. Nach

Rückgängen in den von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 lag die Seite 2 ► Seite 1 von 3



