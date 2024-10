Öffentliches Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2024 bei 68,4 Milliarden Euro / Einnahmen-Ausgaben-Schere öffnet sich bei Gemeinden noch weiter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im 1. Halbjahr 2024 rund 3% mehr ausgegeben und rund 4 % mehr eingenommen als im 1. Halbjahr 2023:Einnahmen von 924,6 Milliarden standen Ausgaben von 992,9 Milliarden Eurogegenüber. Damit schlossen die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern,Gemeinden und Sozialversicherung das 1. Halbjahr 2024 mit einemFinanzierungsdefizit von rund 68,4 Milliarden Euro ab. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistikweiter mitteilt, verzeichneten alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts -Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung - ein Defizit. Der Bund hatteerneut den mit Abstand größten Anteil am Gesamtdefizit. Allerdings schlossen imGegensatz zum 1. Halbjahr 2023 jetzt auch die Länder und mehr noch die Kommunendas 1. Halbjahr 2024 defizitär ab.An Steuern und steuerähnlichen Abgaben wurden im 1. Halbjahr 2024 rund 790Milliarden Euro eingenommen (1. Halbjahr 2023: 757,3 Milliarden Euro). Dermoderate Zuwachs um 4,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum kam nur dem Bund undden Ländern zugute und geht größtenteils auf die Zinsabschlag- beziehungsweiseKapitalertragsteuer zurück, deren Aufkommen sich fast verdreifachte. DieSteuereinnahmen der Gemeinden stagnierten dagegen (0,0 %), bei derSozialversicherung stiegen die Beitragseinnahmen um 7,3 % auf 342,7 MilliardenEuro.Zinsausgaben: Weniger beim Bund, mehr bei den GemeindenDer Bund profitierte im Vergleich zum 1. Halbjahr 2023 von Minderausgaben fürKreditzinsen von 8,7 Milliarden Euro (-29,7 %). Bei den Ländern entwickeltensich die Zinsausgaben sehr unterschiedlich, insgesamt ergaben sich hierMehrausgaben von 0,6 Milliarden Euro (+10,9 %). Bei den Gemeinden schlug die"Zinswende" mit einem Plus von 35,9 % durch - mit 1,6 Milliarden Euro bliebendie Zinsausgaben dabei auf viel niedrigerem Niveau als bei Bund und Ländern.Laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Schuldendiensthilfen an andere Bereiche(Unternehmen, natürliche Personen) gingen beim Bund und den Ländern im 1.Halbjahr 2024 weiter zurück. Bei den Gemeinden, die 112 Milliarden Euro ausZuweisungen und Zuschüssen einnahmen, gab es hier ein Plus von 6,2 % gegenüberdem 1. Halbjahr 2023. In den meisten Ländern stiegen die Zuweisungen an dieKommunalebene weiter.Aufnahme von ÖPNV-Einheiten in den Gesamthaushalt sorgt für SondereffekteWegen der Einführung des Deutschlandtickets und der damit verbundenen größerenAbhängigkeit von öffentlichen Zuweisungen wurden ab dem 2. Quartal 2023 etwa 440Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Extrahaushalte in