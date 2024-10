Börsendebüt von Springer Nature glückt - Kurs klar im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Handel mit den Aktien von Springer Nature hat am Freitag verheißungsvoll begonnen. Die Kurse der wissenschaftlichen Verlagsgruppe lagen im frühen Xetra-Handel über weitere Strecken über der Marke von 24 Euro, nachdem die Anteile zu 22,50 Euro das Stück platziert worden waren. Der erste Kurs hatte 24 Euro betragen. Zuletzt wurden 24,47 Euro bezahlt, was im Vergleich zum Ausgabepreis ein Plus von 8,8 Prozent war. In der Spitze hatte der Anstieg sogar 9,6 Prozent betragen.

Die Springer-Kurse lagen in der Frühphase des Handels auch über der ursprünglichen Angebotsspanne, die auf 21,00 bis 23,50 Euro festgelegt worden war.

Das gute Börsendebüt von Springer Nature steht im Kontrast zu der bisher größten deutschen Erstnotiz in diesem Jahr: Die Parfümeriekette Douglas war im März an die Börse zurückgekehrt. Ihre Papiere hatten den Ausgabepreis von 26 Euro aber seitdem niemals erreicht. Mittlerweile haben Aktionäre, die damals bei Douglas zugegriffen haben, etwa 23 Prozent an Wert verloren./tih/jha/