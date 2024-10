AKTIE IM FOKUS 2 Redcare setzen sich nach ersten Schwankungen ins Plus ab Unter den Anlegern von Redcare Pharmacy haben sich am Freitagvormittag die Optimisten durchgesetzt. Trotz des guten Laufs, den die Papiere in den vergangenen Wochen hinter sich hatten, ging es zuletzt weiter hoch um vier Prozent auf das höchste …