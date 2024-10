"Fachkräfte ohne Hürden rasch hierherholen" / Der Präsident des Verbands forschender Pharma-Unternehmen (vfa) im Interview mit der "Apotheken Umschau" (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Fachkräftemangel ist auch in der Pharmaindustrie ein großes

Thema, sagt Han Steutel , Präsident des Verbands forschender Pharma-Unternehmen

(vfa) in Berlin, im Gespräch mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" .

Vor allem die Bereiche klinische Forschung und Produktion erforderten die

Expertise von Fachkräften vor Ort, so Steutel.



"Deutschland kann zu bürokratisch sein"





Der Pharmabranchen-Chef unterstreicht die Bedeutung der Zuwanderung vonFachkräften für die forschenden pharmazeutischen Unternehmen. Im Gegensatz zuNachahmerprodukten, die häufig im Ausland produziert werden, wurdenbeispielsweise mRNA-Impfstoffe in Deutschland gefertigt. "Eines unsererVerbandsmitglieder hat dafür in Portugal nach Fachkräften gesucht" , berichtetSteutel. "Es wäre auch nicht möglich, alle nötigen Fachkräfte in Deutschland zufinden: Wir müssen im Ausland werben."Doch da gibt es Schwierigkeiten: "Deutschland kann zu bürokratisch sein. Und dieAnerkennung von Abschlüssen aus Nicht-EU-Ländern dauert zu lange." Viele Firmenwollten in Deutschland investieren, sagt Steutel. Doch die brauchen Fachkräfte,die man ohne Hürden rasch hierherholen müsse. Immerhin hätten Bundesregierungund CDU/CSU verstanden, welche Bedeutung die forschende Pharmaindustrie für diedeutsche Volkswirtschaft habe, so der vfa-Präsident."Ohne Zuwanderung ist der Wohlstand in Gefahr"Ein großes Problem sind auch rassistische Anfeindungen, die Fachkräfte aus demAusland hierzulande erleben. " Anfeindungen schaden Deutschlands Ruf , sindkontraproduktiv für den Standort - und beschämen mich persönlich" , sagt HanSteutel. Diese rassistischen Aktionen kommen zwar von einer kleinen, aberrabiaten Minderheit der Bevölkerung und Politik, so die Erfahrung desvfa-Präsidenten. Er macht deutlich: "Deutschland braucht für die Wirtschaft etwa400.000 Zugewanderte. Ohne die ist unser Wohlstand in Gefahr . Das haben vieleMenschen in Deutschland verstanden. Aber leider noch nicht alle."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10A/2024 ist aktuell in den meistenApotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unterhttps://www.apotheken-umschau.de/ sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/) , Instagram(https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube(https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv) .Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: mailto:presse@wubv.dehttp://www.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52678/5878707OTS: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen