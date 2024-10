Silber: Erneute Short-Chance // +143,73% p.a. mit Discount Put Optionsschein!

➡️ WKN: MJ1UT8

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Der Silberpreis ist zuletzt weiter deutlich angestiegen und notiert aktuell in einem Widerstandsbereich. Verschieden Vorfilter wie das Sentiment, die CoT-Daten und die Saisonalität zeigen eine potenzielle kurzfristige Abwärtsbewegung auf. Zuletzt wurde bereits eine Discount Put Position eröffnet, aber bereits wieder mit Gewinn veräußert. Jetzt bietet sich eine neue kurzfristige Short-Chance an. Mit einem Discount Put Optionsschein von Morgan Stanley (WKN: MJ1UT8) lässt sich aktuell eine potenzielle Seitwärtsrendite von +143,73% p.a. erzielen. Dieser Discount Put Optionsschein wir nun in verschiedene Depots gekauft. Mehr dazu in diesem Video.