Trotz deutschem Nein EU-Abstimmung: Zölle bis zu 45 Prozent auf E-Autos aus China – oder doch nicht? Die Europäische Union hat am Freitag für die Einführung von Zöllen in Höhe von bis zu 45 Prozent auf Elektrofahrzeuge aus China gestimmt, was die Handelsspannungen mit Peking verschärfen dürfte.