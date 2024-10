Deutsche Vermögensberatung in Österreich bereits zum 14. Mal "exzellent" im Assekurata-Karriere-Rating

Köln (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht im

Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) erneut die Bestnote

exzellent (A++). In den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und

Betreuungskonzept sowie Finanzstärke bestätigt die DVAG Bank mit Sitz in Wien

ihre exzellenten Vorjahresbewertungen. Für den Prüfpunkt Wachstum vergibt

Assekurata wiederholt ein sehr gutes Urteil.



Intensive Ausbildung für Berufsstarter mit veränderter Struktur





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die DVAG Bank bietet sowohl erfahrenen Vermittlern und Branchenkennern als auchInteressenten ohne Vorkenntnisse eine Karriereperspektive in derFinanzdienstleistungsbranche. Berufsneulinge werden dabei intensiv auf dienotwendigen Prüfungen bei der Wirtschaftskammer Österreich vorbereitet. Seit2024 unterstützt die DVAG Bank diesen Einstieg mit einer umfassendenAusbildungsförderung in der zentralen Karriere-Akademie in Wien, die diebisherigen regionalen Standorte ersetzt hat. Diese zentrale Akademie ermöglichteine einheitliche Vermittlung der Ausbildungsinhalte und fördert denüberregionalen Austausch der Teilnehmer. Die zweigeteilte Ausbildung, die nun 24Monate dauert, gewährleistet eine umfassende und nachhaltige Vorbereitung aufdie Beraterlaufbahn.Neues berufsbegleitendes Studium erweitert das attraktive AngebotDarüber hinaus bietet die DVAG Bank ihren Beratern ein umfassendesQualifizierungskonzept, um ihre Verkaufs- und Beratungskompetenz zu stärken.Assekurata bewertet hierbei besonders positiv, dass die Förderung derBeratungskompetenz fest in die Einarbeitung sowie die Aus- und Weiterbildungintegriert ist. So werden neue Berater zum Beispiel mithilfe derArbeitskreisläufe in die Beratungsphilosophie des Finanzvertriebs eingearbeitet.Zudem werden neue Produkte auch im Hinblick auf Beratungs- undKommunikationsaspekte geschult. So können die Berater aller Karrierestufen imRahmen von "Best Practice Seminaren" ihr Wissen zu Produkten undBeratungsprozessen regelmäßig auf den neusten Stand bringen und sich überpraktische Fragestellungen austauschen. Für Berater, die sich auf dieKundenberatung spezialisieren und ihre Qualifikation weiter ausbauen möchten,bietet die DVAG Bank eine neue Fördermöglichkeit an. Diese ermöglicht es ihnen,bei der Fachakademie für Finanzdienstleister ein berufsbegleitendes Studium zumDiplomierten Finanzberater zu absolvieren.Starkes Marketing für mehr SichtbarkeitNeben den attraktiven Aus- und Weiterbildungsangeboten erhalten Berater weitereumfangreiche Serviceleistungen, um sie bei der Kundengewinnung und beim Aufbau