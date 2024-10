Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 07.10.2024 bis 11.10.2024

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

Montag, 07.10.2024



- (Nr. N049) Autoindustrie: Umsätze, Beschäftigte, Exporte, 1. Halbjahr 2024

- (Nr. N050) Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern, Jahr 2023

- (Nr. 381) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2024

- (Nr. 382) Abwasserbehandlung in öffentlichen Kläranlagen, Jahr 2022





Dienstag, 08.10.2024- (Nr. 383) Produktionsindex, August 2024- (Nr. N051) Pkw-Dichte in Bund und Ländern, Jahre 2014-2024- (Nr. 41) Zahl der Woche zum Welthundetag (10.10.2024): Einnahmen aus derHundesteuer, Preise von Hunde-/Katzenfutter, Jahr 2023Mittwoch, 09.10.2024- (Nr. 384) Außenhandel, August 2024- (Nr. 385) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2024Donnerstag, 10.10.2024- (Nr. 386) Umsatz im Einzelhandel, August 2024- (Nr. 387) Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen, Stichtag31.12.2023- (Nr. 388) Baupreise für Wohngebäude, August 2024Freitag, 11.10.2024- (Nr. 389) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2024- (Nr. 390) Insolvenzen, Juli 2024 + Schnellindikator September 2024- (Nr. 391) Inlandstourismus, August 2024- (Nr. 392) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.HINWEIS: Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz im August 2024 bereits am 10.Oktober 2024Das Statistische Bundesamt wird bereits am 10. Oktober 2024 (zuletztangekündigt: 16. Oktober 2024) mit einer Pressemitteilung zu den kalender- undsaisonbereinigten Ergebnissen für den Einzelhandelsumsatz im BerichtsmonatAugust 2024 wieder seine reguläre Konjunkturberichterstattung im Handel undDienstleistungsbereich aufnehmen. Mehr Infos unter: www.destatis.de/HDLDie Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html