Die Inter-American Development Bank veranstaltet in Hamburg die Roadshow "BID for the Americas", um deutschen Unternehmen beim Wachstum in Lateinamerika und der Karibik zu helfen

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Die IDB ist die wichtigste Quelle für Finanzmittel, technisches Know-how und

Wissen für eine nachhaltige und integrative Entwicklung in der Region.

- IDB-Vorstandsvorsitzender Ilan Goldfajn trifft sich mit Führungskräften aus

dem privaten und öffentlichen Sektor, um zu besprechen, wie die

Entwicklungsorganisation Unternehmen dabei helfen kann, Handels- und

Investitionsmöglichkeiten in Milliardenhöhe zu erschließen.



Der Vorstandsvorsitzende der Inter-American Development Bank, Ilan Goldfajn,

wird vom 7. bis 9. Oktober in Hamburg eine Reihe von Veranstaltungen mit

deutschen Führungskräften des öffentlichen und privaten Sektors im Rahmen des

Programms BID for the Americas (https://bit.ly/BID4themericas) abhalten, um

Möglichkeiten für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Region

Lateinamerika und Karibik (Latin America and the Caribbean, LAC) zu fördern.







vergangenen Mai in Madrid folgt, soll deutschen Investoren und Unternehmen neue

Wege eröffnen, um die jährlichen Beschaffungs-, Handels-, Investitions- und

Kofinanzierungsmöglichkeiten der IDB in Höhe von 4,4 Mrd. US-Dollar zu nutzen,

und gleichzeitig ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie die IDB

europäische Partner in Lateinamerika und der Karibik unterstützen kann.



Während der Roadshow wird Vorstandsvorsitzender Goldfajn eine Klausurtagung mit

führenden Vertretern des Privatsektors einberufen, die vom Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) , der Agentur für

Wirtschaft und Entwicklung (AWE) und dem Lateinamerika Verein (LAV) gemeinsam

veranstaltet wird.



Die IDB-Delegation wird auch mit Vertretern von Hamburg Invest, Fundación

EU-LAC, Hamburg Port Consulting, DEG und anderen zusammenkommen.

Vorstandsvorsitzender Goldfajn wird außerdem im Rahmen seiner Teilnahme an der

Hamburg Sustainability Conference (HSC ), die vom BMZ organisiert wird und bei

der führende Persönlichkeiten aus aller Welt zusammenkommen, um kritische

Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu erörtern, über wichtige

Nachhaltigkeitsthemen sprechen.



Deutschland nimmt bei den globalen Bemühungen um Klimaschutz und nachhaltiges

Wachstum eine Vorreiterrolle ein, während Lateinamerika und die Karibik zu einem

wichtigen Akteur in den Bereichen saubere Energie und Ernährungssicherheit

werden. Mit reichen Lithiumreserven, einer großen Artenvielfalt und wachsenden

Produktionskapazitäten sind die Länder Lateinamerikas und der Karibik (Latin

America and the Caribbean, LAC) gut positioniert, um den weltweiten Übergang zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die Roadshow, die auf den europäischen Start der BID for the Americas imvergangenen Mai in Madrid folgt, soll deutschen Investoren und Unternehmen neueWege eröffnen, um die jährlichen Beschaffungs-, Handels-, Investitions- undKofinanzierungsmöglichkeiten der IDB in Höhe von 4,4 Mrd. US-Dollar zu nutzen,und gleichzeitig ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie die IDBeuropäische Partner in Lateinamerika und der Karibik unterstützen kann.Während der Roadshow wird Vorstandsvorsitzender Goldfajn eine Klausurtagung mitführenden Vertretern des Privatsektors einberufen, die vom Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) , der Agentur fürWirtschaft und Entwicklung (AWE) und dem Lateinamerika Verein (LAV) gemeinsamveranstaltet wird.Die IDB-Delegation wird auch mit Vertretern von Hamburg Invest, FundaciónEU-LAC, Hamburg Port Consulting, DEG und anderen zusammenkommen.Vorstandsvorsitzender Goldfajn wird außerdem im Rahmen seiner Teilnahme an derHamburg Sustainability Conference (HSC ), die vom BMZ organisiert wird und beider führende Persönlichkeiten aus aller Welt zusammenkommen, um kritischeHerausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu erörtern, über wichtigeNachhaltigkeitsthemen sprechen.Deutschland nimmt bei den globalen Bemühungen um Klimaschutz und nachhaltigesWachstum eine Vorreiterrolle ein, während Lateinamerika und die Karibik zu einemwichtigen Akteur in den Bereichen saubere Energie und Ernährungssicherheitwerden. Mit reichen Lithiumreserven, einer großen Artenvielfalt und wachsendenProduktionskapazitäten sind die Länder Lateinamerikas und der Karibik (LatinAmerica and the Caribbean, LAC) gut positioniert, um den weltweiten Übergang zu