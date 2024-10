Palantir: Peter Thiel hat 12.412.322 Aktien verkauft – Handelsplan abgeschlossen

Nachdem Thiel in der vergangenen Woche bereits 16.178.415 Palantir-Aktien verkauft hatte, ist die Anzahl der Aktien, die verkauft werden sollten, nun erschöpft. Er hatte den Plan im Mai verabschiedet und es war vorgesehen, bis zum 31. Dezember 2025 oder früher bis zu 28.590.737 Aktien zu verkaufen.

Führungskräfte und Directors verabschieden solche Pläne, um das Potenzial auszuschließen, dass sie beim Verkauf oder Kauf von Aktien von nicht öffentlichen Informationen profitieren. Die Pläne führen automatisch Geschäfte aus, wenn voreingestellte Bedingungen wie Preis, Volumen und Zeitpunkt erfüllt sind.

Andere Vehikel von Thiel besitzen fast 37 Millionen Palantir-Aktien. Thiel-Unternehmen besitzen außerdem 32,5 Millionen stimmberechtigte Palantir-Aktien der Klasse B. Die öffentlich gehandelten Palantir-Aktien sind jeweils mit einer Stimme ausgestattet, und die Aktien der Klasse B sind jeweils mit 10 Stimmen ausgestattet.

Alexander D. Moore, ein Director bei Palantir, hat kürzlich ebenfalls einen erheblichen Teil seiner Anteile an dem Unternehmen verkauft. Am 1. Oktober führte Moore zwei separate Transaktionen auf dem freien Markt durch und verkaufte insgesamt 20.000 Aktien der Klasse A, was zu einem Erlös von über 730.000 US-Dollar führte. Nach diesen Transaktionen beläuft sich Moores verbleibender Anteil an Palantir Technologies auf 1.490.630 Aktien der Klasse A.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion