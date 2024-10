Schweden sieht Verbindung bei Taten gegen israelische Botschaften

STOCKHOLM/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die schwedische Staatsanwaltschaft sieht einen Zusammenhang zwischen zwei mutmaßlich gegen die israelischen Botschaften in Schweden und Dänemark gerichtete Taten. Man könne den Vorfall in Kopenhagen mit den schwedischen Ermittlungen zur Tat in Stockholm in Verbindung bringen, sagte die Staatsanwältin Cecilia Holmbom der Nachrichtenagentur TT. Wie dieser Zusammenhang konkret aussieht, wollte sie nicht sagen.

Am späten Dienstagabend waren zunächst Schüsse auf die israelische Botschaft in der schwedischen Hauptstadt Stockholm abgegeben worden. In der Nacht zum Mittwoch kam es dann in der Nähe der Landesvertretung des jüdischen Staates in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zu zwei mutmaßlich von Handgranaten ausgelösten Explosionen, nach denen drei junge Schweden im Alter von 16 bis 19 Jahren festgenommen wurden. Einer kam mittlerweile wieder auf freien Fuß, die beiden anderen wurden in Untersuchungshaft genommen. Im Falle der Stockholmer Tat gab es bislang keine Festnahmen.

Der operative Leiter des schwedischen Nachrichtendienstes Säpo, Fredrik Hallström, hatte am Donnerstag zu TT gesagt, unter anderem sprächen das Ziel Israel und die Vorgehensweise für die Hypothese, dass der Iran an den Taten gegen die beiden Botschaften beteiligt gewesen sein könnte. Schwedischen Medienberichten zufolge geht die Polizei der Vermutung nach, dass das kriminelle Netzwerk Foxtrot hinter den Taten steckt - im Auftrag des Irans. Die Säpo hat bereits in der Vergangenheit erklärt, der Iran nutze Bandenkriminelle in Schweden, damit diese für ihn Gewalttaten verübten./trs/DP/ngu