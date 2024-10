Rivian senkt Produktionsprognose drastisch – Teilemangel und schwache Nachfrage

Rivian erwartet nun, im Jahr 2024 zwischen 47.000 und 49.000 Fahrzeuge zu produzieren – deutlich weniger als die zuvor prognostizierten 57.000 Fahrzeuge. Diese Kürzung bedeutet, dass das Unternehmen voraussichtlich weniger Autos bauen wird als im Vorjahr, was für ein junges Unternehmen, das sich noch in der Wachstumsphase befindet, eine erhebliche Herausforderung darstellt.

Im dritten Quartal lieferte Rivian lediglich 10.018 Fahrzeuge aus, was klar unter den Analystenschätzungen von 12.078 Fahrzeugen lag. Auch die Produktion ging im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 Prozent auf 13.157 Fahrzeuge zurück. Das Unternehmen nannte einen Mangel an einem kritischen Bauteil, das sowohl in den R1-SUVs und R1T-Pickups als auch in den Lieferwagen verwendet wird, als Hauptgrund für die Produktionsprobleme.

Die Nachricht sorgte für einen Rückgang der Rivian-Aktien um 8,2 Prozent im vorbörslichen Handel und verstärkte den Druck auf das bereits angeschlagene Unternehmen, das dieses Jahr mehr als die Hälfte seines Marktwerts verloren hat.

Hinzu kommt die schwächelnde Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, da US-Verbraucher angesichts steigender Zinsen zunehmend auf günstigere Hybridmodelle umsteigen. Auch Marktführer Tesla kämpfte mit enttäuschenden Auslieferungszahlen im dritten Quartal, was zeigt, dass die gesamte Branche unter Druck steht.

Trotz der Herausforderungen hält Rivian an seiner Prognose für die Auslieferung von 50.500 bis 52.000 Fahrzeugen in diesem Jahr fest. Analysten hatten jedoch höhere Zahlen von etwa 53.491 Einheiten erwartet, was zusätzliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufwirft, seine Ziele zu erreichen.

Ein Lichtblick könnte die Kooperation mit Volkswagen sein. Der deutsche Automobilgigant hat sich bereit erklärt, bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Rivian zu investieren, im Rahmen eines Joint Ventures, das darauf abzielt, die Entwicklung von Elektrofahrzeug-Architekturen und Softwarelösungen zu beschleunigen.

Diese Partnerschaft könnte Rivian dabei helfen, seine technologischen Fähigkeiten zu erweitern und die dringend benötigte Liquidität zu sichern, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die zusätzlichen finanziellen Mittel durch Volkswagen sollen das Unternehmen dabei unterstützen, cash-flow-positiv zu werden und erste Gewinne in den letzten drei Monaten des Jahres 2024 zu erzielen.

Der Markt bleibt jedoch skeptisch, da der Teilemangel und die nachlassende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen kurzfristig weiterhin als erhebliche Risiken für Rivians Produktionskapazitäten und finanzielle Stabilität gelten. Ob die Kooperation mit Volkswagen und die geplanten Kostensenkungen ausreichen, um Rivian wieder auf Kurs zu bringen, bleibt abzuwarten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion