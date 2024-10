EMX Royalty gibt Aktienrückkauf bekannt

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 4. Oktober 2024 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / - EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vor Kurzem über sein bestehendes Aktienrückkaufprogramm („NCIB“) zwei Millionen Aktien zu einem Preis von 2,05 C$ im Rahmen eines Paketerwerbs (Block Trade) von einem nicht genannten Verkäufer zurückgekauft hat. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 4,1 Millionen C$ bzw. etwa 3,0 Millionen US$. Seit der Ankündigung des NCIB am 7. Februar 2024 hat EMX insgesamt 2.805.346 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,15 C$ erworben, was einem Gesamtbetrag von etwa 6,0 Millionen C$ entspricht. EMX kann im Rahmen des aktuellen NCIB-Programms, das am 13. Februar 2025 ausläuft, weitere 2.194.654 Aktien erwerben.