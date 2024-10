Finanzierung abgeschlossen Strategische Investoren stellen Goliath über 16 Mio. Dollar zur Verfügung Jetzt ist ein Strich drunter: Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) hat die letzte Tranche einer Finanzierung abgeschlossen, die dem Unternehmen von CEO Roger Rosmus insgesamt mehr als 16 Mio. Dollar in die Kassen gespült hat! Und das in einer Zeit, in der andere Explorationsfirmen große Mühe haben, überhaupt an frisches Geld zu kommen.