Überraschung am US-Arbeitsmarkt: 254.000 neue Stellen im September

Die starken Zahlen spiegeln eine robustere Lage am Arbeitsmarkt wider, als es viele Experten an der Wall Street vermutet hatten. Im August lag die Zahl der neuen Jobs nach einer Korrektur bei 159.000.

Die US-Wirtschaft hat im September deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Laut den am Freitag veröffentlichten Daten des Bureau of Labor Statistics wurden 254.000 neue Stellen hinzugefügt – ein Wert, der die Prognosen der Analysten von 150.000 weit übertrifft. Zeitgleich sank die Arbeitslosenquote unerwartet von 4,2 Prozent im August auf 4,1 Prozent.

Die US-Börsen ziehen vorbörslich kräftig an. Der S&P 500 liegt eine halbe Stunde vor Eröffnung rund 0,8 Prozent im Plus, der Nasdaq 100 notiert 1 Prozent im Plus. Auch der DAX legt nach Veröffentlichung der Daten knapp 100 Punkte zu und setzt sich wieder deutlicher von der 19.000-Punkte-Marke ab.

Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech: Dabeisein, wenn der Biotech-Turbo zündet: Jetzt kostenlosen Report herunterladen und mehr erfahren!

"Das ist ein ganz starker US-Arbeitsmarktbericht. Nach der jüngsten Schwächephase meldet sich der US-Arbeitsmarkt jetzt eindrucksvoll zurück", schreibt Thomas Altmann von QC Partners.

Auch das Lohnwachstum zog im Jahresvergleich an und stieg von 3,9 Prozent im August auf 4 Prozent. Auf Monatsbasis blieben die Löhne stabil mit einem Anstieg von 0,4 Prozent. Die Erwerbsbeteiligung verharrte bei 62,7 Prozent.

Diese Daten werden genau beobachtet, da sie Einfluss auf die Zinspolitik der US-Notenbank haben könnten. Vor dem Bericht sahen die Märkte eine 36-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve im November die Zinsen um 50 Basispunkte senken könnte, nachdem sie kürzlich bereits einen deutlichen Zinsschritt vorgenommen hatte.

"Allein der Stellenzuwachs und der Rückgang der Arbeitslosenquote sprechen schon gegen eine erneute Zinssenkung um 50 Basispunkte", so Altmann weiter. "Dazu kommt noch, dass die Löhne in den USA wieder stärker steigen. Bis zur nächsten Fed-Sitzung kommt noch ein weiterer Arbeitsmarktbericht. Aber Stand heute sind erneute 50 Basispunkte in ganz weite Ferne gerückt."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion