Tech-Aktien werden einbrechen wie die "Nifty Fifty", sagt ein Analyst

Die Bezeichung "Nifty Fifty" bezieht sich auf eine lose Gruppe von Aktien, darunter Coca-Cola, IBM, Xerox und Pfizer, die während der Hausse von 1970 bis 1973 an Bedeutung gewannen. BCA Research hat kürzlich einen Korb aus 26 dieser Namen zusammengestellt und festgestellt, dass dieser Korb in diesem Zeitraum eine jährliche Rendite von 64 Prozent erzielte, bevor er in der darauf folgenden Baisse von 1973 bis 1974 um 61 Prozent einbrach.

Aktien der Magnificent Seven haben den Markt trotz eines leichten Rückgangs in diesem Sommer weiter auf neue Höchststände getrieben. Die Rallye ist auf anhaltende Wetten auf Wachstumsaktien und das Thema künstliche Intelligenz zurückzuführen, insbesondere da die US-Notenbank Federal Reserve mit Zinssenkungen begonnen hat.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Es gebe jedoch viele Unterschiede zwischen den Nifty Fifty und den Magnificent Seven, so Peta weiter, unter anderem die längere Erfolgsbilanz von Megacap-Tech-Unternehmen wie Nvidia, den Markt zu übertreffen.

Auch wenn das Phänomen der 1970er Jahre nicht unbedingt eine "genaue Blaupause" für die Zukunft sei, seien doch einige Bedenken aufgekommen, darunter höhere Erwartungen an das Gewinnwachstum und Bewertungen, die neue Höchststände erreicht hätten, so Peta.

Dies, in Kombination mit Herausforderungen im Zusammenhang mit der regulatorischen Kontrolle und der Indexgewichtung, könne zu einem trüben Umfeld für diese Megatitel führen.

"Auch wenn wir nicht wissen, ob es jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt so sein wird bei den Magnificent Seven, war es in den frühen 1970er Jahren sicherlich so, dass zu viele Anleger zu sehr auf eine kleine Gruppe von Wachstumsaktien und deren zukünftige Gewinnaussichten fixiert waren", so Peta.

"Unabhängig von unserer Einschätzung des Konjunkturzyklus deutet die Geschichte der Nifty Fifty jedoch darauf hin, dass Anleger davon profitieren könnten, wenn sie sich fragen, wie lange die Outperformance der Investmentführer nach der Krise angesichts der großen Veränderungen im geld- und fiskalpolitischen Umfeld anhalten wird", fügt der Stratege hinzu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion