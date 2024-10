Freundlich erwartet nach Arbeitsmarktdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht mit moderaten Gewinnen eröffnen. Gut eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund 0,3 Prozent höher auf 42.147 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG rund 0,8 Prozent im Plus bei 19.964 Punkten.

Die US-Wirtschaft schuf im September deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 4,1 Prozentpunkte. Helaba-Experte Ralf Umlauf sprach in einer ersten Reaktion von einem erneut starken Stellenzuwachs. Damit sei eine Schwäche des Arbeitsmarktes nach wie vor nicht zu konstatieren. Auch die Lohnentwicklung sei äußerst robust. Damit würden die ambitionierten Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank deutlich zurückgedrängt, so Umlauf.