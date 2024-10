Zölle auf E-Autos Peking will weiter verhandeln China will trotz des Abstimmungsergebnisses der EU-Staaten zur Einführung von Zusatzzöllen auf E-Autos an Verhandlungen festhalten. "China hofft, dass die EU erkennt, dass die Erhebung von Zöllen kein Problem löst, sondern nur das Vertrauen und die …