Chinas Monster-Rallye: Risiko einer "hässlichen Stimmungsumkehr bis 2025"?

Am Donnerstag sind Aktien in Hongkong jedoch gefallen und beendeten damit eine 6-tägige Gewinnserie. Nun fürchten Anleger, dass Chinas Konjunkturaufschwung ins Stocken geraten könnte.

Pekings Ankündigungen zur wirtschaftlichen Unterstützung in der vergangenen Woche haben den chinesischen Blue-Chip-Index CSI 300 um über 25 Prozent steigen lassen. Allein am Montag stieg er um über 8 Prozent und verzeichnete den besten Tag seit 16 Jahren, während der Shanghai Composite Index um 8,1 Prozent stieg, bevor die Märkte wegen eines Feiertags schlossen.

Die Rallye in China könnte noch eine ganze Weile anhalten, nachdem die Märkte auf dem Festland am kommenden Dienstag wieder öffnen, sagt Eugene Hsiao, Leiter der China-Aktienstrategie bei Macquarie Capital. Er betrachtet den Rückgang in Hongkong am Donnerstag als "kurzfristige Gewinnmitnahmen angesichts des starken Anstiegs".

Pekings jüngstes Konjunkturpaket in Verbindung mit einer höheren Beteiligung von Kleinanlegern werde wahrscheinlich eine längere Rally befeuern, so der Stratege weiter.

Die Erholung könnte sogar bis zum Jahresende anhalten, kommentiert Shehzad Qazi, Chief Operating Officer bei China Beige Book International.

Es bestehe jedoch das Risiko einer "hässlichen Stimmungsumkehr bis 2025", falls die Märkte von den Auswirkungen der Konjunkturmaßnahmen enttäuscht sein sollten, sagte Qazi und fügte hinzu, dass er nicht glaube, dass die Maßnahmen ausreichen würden, um Chinas "strukturelle Wirtschaftsprobleme" zu lösen.

Anleger erwarten, dass die Konjunkturmaßnahmen in den kommenden Monaten zu einem "Blockbuster-Wachstum" der Wirtschaft führen werden, und die Begeisterung der Investoren werde nachlassen, wenn das Paket nur einen "bescheidenen Aufschwung" bringe, fügte Qazi hinzu.

Shaun Rein, Gründer von China Market Research, prognostiziert derweil, dass "chinesische Aktien noch 1 bis 3 Wochen Zeit haben, um weiter zu steigen". Dennoch sei es nicht ungewöhnlich, dass die Kurse fallen, wenn "Anleger Positionen schließen, um Gewinne mitzunehmen", so Rein weiter.

Da die Rallye hauptsächlich von der Stimmung angetrieben wurde, werde es demnach wahrscheinlich zu mehr Volatilität kommen, da "niemand der Letzte sein will, der einsteigt, aber auch nicht der Letzte sein will, der aussteigt".

Immer mehr Privatanleger wurden dazu ermutigt, sich dem Handel anzuschließen, "aus Angst, eine scheinbar einmalige Rallye zu verpassen", sagte auch Ting Lu, Chefökonom für China bei Nomura, in einem Bericht am Donnerstag.

Die Aktienrallye könnte auch scheitern, wenn das Konjunkturpaket der Zentralregierung hinter den Erwartungen zurückbleibt, so Hsiao von Macquarie Capital. Zu den weiteren Ereignissen, die die Rallye beenden könnten, gehören laut dem Strategen geringere Zinssenkungen der Fed oder ein Sieg von Trump im November.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion