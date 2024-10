Aktien Frankfurt Robuste US-Arbeitsmarktdaten helfen Dax bei Stabilisierung Der Dax hat sich am Freitag stabilisiert. Der US-Arbeitsmarktbericht gab dem deutschen Leitindex zusätzlichen Auftrieb. Nachdem er am Morgen unter die 19.000-Punkte-Marke gerutscht war, hatte er sich wieder berappelt - am frühen Nachmittag stand …