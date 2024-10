Robotaxis: Das ist Teslas größter Konkurrent

Diese Woche folgte eine Großbestellung von Elektrofahrzeugen der Hyundai-Marke Ioniq. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab, sollen die neuen IONIQ 5-Modelle in signifikanten Stückzahlen in einem Werk im US-Bundesstaat Georgia produziert werden. Ausgestattet werden sie mit Waymos fortschrittlichem Sensorsystem und der firmeneigenen Software, bekannt als "Waymo Driver". Die ersten Straßentests der neuen Hyundai-Modelle sind für Ende 2025 geplant.

Es war bereits die zweite große Ankündigung innerhalb weniger Wochen für die Alphabet-Tochter Waymo. Mitte September kündigte das Unternehmen an, dass seine autonomen Taxifahrten in einigen US-Städten auch über die Uber-App buchbar sein werden .

Waymo hat sich als Robotaxi bereits etabliert und bietet in Märkten wie San Francisco und Phoenix kostenpflichtige Fahrten an. Zuletzt meldete das Unternehmen in diesen Märkten 100.000 Fahrten pro Woche. Der Konzern behauptet sich in einem neuen und stark wachsenden Markt, un dem viele Startups Schwierigkeiten haben, den Übergang von Testflotten zur Kommerzialisierung in verschiedenen Städten zu meistern.

Zu den Wettbewerbern zählen auch Cruise von General Motors oder Zoox von Amazon. In diesem Markt will auch der wertvollste Autokonzern der Welt einen Fuß in die Tür bekommen. Teslas Robotaxi-Day dürfte auch für die Aktie ein richtungsweisendes Event werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion