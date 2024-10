Hyundai Mobis stellt 65 bahnbrechende Technologien vor, die die Wettbewerbsfähigkeit der Mobilität fördern

Veranstaltung des „R&D Tech Day" am 2. Mai im Uiwang-Forschungszentrum mit der Vorstellung von 14 Weltneuheiten und anderen wichtigen Komponenten.

Konzentrierte F&E auf die drei Säulen der Elektrifizierung: ‚Batterien, Antriebssysteme und Energieumwandlung', wodurch die Flexibilität zur Erfüllung der Kunden- und Marktanforderungen erhöht wird.

Erhöhung der jährlichen Investitionen in zukunftsorientierte F&E um 15 %, die sich in diesem Jahr auf 1,7 Billionen KRW belaufen, mit mehr als 7.000 F&E-Mitarbeitern.

SEOUL, Südkorea, 4. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis hat 65 Mobilitätstechnologien vorgestellt, die in den nächsten zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen sollen. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis der Konzentration der diesjährigen F&E-Investitionen in Rekordhöhe - rund 1,7 Billionen KRW - auf Elektrifizierung und Elektronik. Hyundai Mobis bleibt seiner Forschungs- und Entwicklungsstrategie treu, die darauf abzielt, die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in der sich schnell entwickelnden globalen Automobilindustrie proaktiv zu sichern.

Am 4. Juni veranstaltete Hyundai Mobis in seinem Forschungszentrum Uiwang in der Provinz Gyeonggi den „2024 R&D Tech Day" und lud dazu die wichtigsten inländischen Medien ein. Der Tech Day ist eine Veranstaltung, auf der Hyundai Mobis den Kunden traditionell alle zwei Jahre seine Forschungs- und Entwicklungsergebnisse vorstellt. In diesem Jahr jedoch öffnete das Unternehmen die Veranstaltung für externe Stakeholder und demonstrierte damit sein Vertrauen in die Ergebnisse seiner künftigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich Mobilität.

Das Forschungsgebäude für Elektrifizierung, in dem der Tech Day stattfand, ist eine spezialisierte Forschungseinrichtung, die sich mit Elektrifizierungstechnologien der nächsten Generation befasst und Ende letzten Jahres fertiggestellt wurde. Es spielt eine zentrale Rolle, indem es die Entwicklung von Schlüsselkomponenten für die Elektrifizierung, einschließlich Forschung und Entwicklung, Prüfung und Bewertung sowie Qualitätsanalyse, unter einem Dach zusammenfasst.

Hyundai Mobis wählte als Thema für diesen Tech Day „Kollektive Inspiration", was die integrierte Zusammenarbeit aller beteiligten Abteilungen in Forschung und Entwicklung symbolisiert, um eine umfassende integrierte Mobilitätslösung anzubieten.