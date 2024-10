Skoda erzielt in den ersten drei Quartalen 7,3 Prozent Marktanteil in Deutschland (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Marktanteil liegt nach den ersten neun Monaten des Jahres

bei 7,3 Prozent



> Von Januar bis September verzeichnet Skoda 154.809 Neuzulassungen (+24,4 %

gegenüber Vorjahreszeitraum) und belegt damit Platz vier im Marken-Ranking



> Neuer Topwert im September: 8,2 Prozent Marktanteil





> Neuer Topwert im September: 8,2 Prozent Marktanteil

> Im September erreicht Skoda mit 17.212 Neuzulassungen Rang vier unter allenMarken> Weltpremiere des Skoda Elroq eröffnet weitere WachstumschancenNeuer Rekord für Skoda in Deutschland: Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat dietschechische Marke hierzulande von Januar bis September 154.809 Neuzulassungen(+24,4 %) verzeichnet. Damit erzielt Skoda erstmals nach drei Quartalen einenMarktanteil von 7,3 Prozent und liegt um 1,5 Prozentpunkte über dem Ergebnis desVorjahreszeitraums. Skoda rückt hierdurch im Marken-Ranking auf Rang vier vor.Auch im September stellt der Hersteller einen neuen Rekord auf: 17.212Neuzulassungen resultieren in einem Marktanteil von 8,2 Prozent und Platz vierunter allen Automobilmarken in Deutschland.Skoda: beste Importmarke und auf Platz vier des Marken-RankingsVon Januar bis September 2024 kommt Skoda hierzulande laut KBA auf 154.809Neuzulassungen - 30.391 Fahrzeuge mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Diesentspricht einem Wachstum von 24,4 Prozent. Der Marktanteil erreicht 7,3 Prozentund damit einen neuen Bestwert. Im Marken-Ranking spiegelt sich dies in Platzvier für Skoda wider.Im September 2024 verzeichnet Skoda 4.447 Neuzulassungen mehr als noch imSeptember 2023. Insgesamt waren es jetzt 17.212 Fahrzeuge. Der tschechischeAutohersteller hat hierzulande also um 34,8 Prozent zugelegt. Der Marktanteilliegt bei 8,2 Prozent. Damit rückt Skoda im September in die Top vier allerMarken auf.Vielversprechender Neuzugang: der neue Skoda ElroqAm 1. Oktober hat Skoda Auto den neuen Elroq präsentiert, inzwischen ist erbereits bestellbar. Als erstes Serienmodell der Marke setzt er die neueDesignsprache Modern Solid um und etabliert mit seinem Tech-Deck-Face ein neuesMarkenzeichen künftiger Skoda Modelle. Mit einem Preis ab 33.900 Euro (SkodaElroq 50 Tour 125 kW (170 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 - 16,5 kWh/100km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; vorläufigeWerte) liegt der Listenpreis auf einem vergleichbaren Niveau mit seinemkonventionell angetriebenen Pendant Skoda Karoq.