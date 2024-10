ROUNDUP 2 US-Arbeitsmarkt unerwartet stark - Wohl kein großer Zinsschritt mehr In den Vereinigten Staaten hat sich der Arbeitsmarkt im September nach einer jüngsten Schwächephase wieder überraschend stark gezeigt. Die US-Wirtschaft schuf 254.000 neue Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. …