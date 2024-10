Aktien New York Signale einer robusten Konjunktur treiben die Kurse an Einen stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht haben die Anleger am Freitag als Zeichen einer gut laufenden Konjunktur interpretiert. Dies gab dem Aktienmarkt im frühen Handel Auftrieb. Etwas gedämpfte Erwartungen an künftig größere Zinsschritte …