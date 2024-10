Kursgewinne verringert - Starke Jobdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht haben die Anleger am Freitag als Zeichen einer gut laufenden Konjunktur interpretiert. Dies gab dem Aktienmarkt im frühen Handel zunächst Auftrieb, ehe die Freude etwas nachließ. Gedämpfte Erwartungen an künftig größere Zinsschritte der US-Notenbank rückten erst einmal etwas in den Hintergrund.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab nach der ersten Handelsstunde seine Gewinne ab und notierte bei 42.017 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand noch mit 0,12 Prozent im Plus auf 5.707 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,26 Prozent auf 19.845 Punkte hoch. Auf Wochensicht notieren alle drei Indizes im Minus. Geopolitische Risiken angesichts der schwierigen Lage im Nahen Osten bleiben präsent.