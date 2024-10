SXG schließt Vereinbarung zum Erwerb von Grundstücken ab

Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd ... - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") bekannt gegeben hat, dass es beabsichtigt, zwei Wohnimmobilien von unabhängigen Dritten zu erwerben und außerdem eine Aktientauschvereinbarung abgeschlossen hat, um 100 % der Aktien von Sparr Nominees Pty Ltd ("Sparr") zu erwerben. Sparr besitzt beträchtliche landwirtschaftliche Grundstücke in und um das Sunday Creek Projekt und ca. 18,75 Mio. AUD$ in bar.

SXG erwirbt die beiden Wohnanlagen zum Preis von AUD$ 1,9 Mio. in bar. Die Gegenleistung für 100% der Anteile an Sparr sind 22.088.670 Stammaktien von SXG. SXG hat mitgeteilt, dass die Ausgabe dieser SXG-Aktien nicht der Zustimmung der SXG-Aktionäre bedarf. Der derzeitige Eigentümer und Verkäufer von Sparr ist Darren Morcombe, der nach Abschluss der Transaktion ein wesentlicher Aktionär von SXG wird.

Der Erwerb der beiden Wohnimmobilien und die in der Aktientauschvereinbarung vorgesehenen Transaktionen unterliegen der Genehmigung durch den australischen Finanzminister (d. h. der Genehmigung durch das Foreign Investment Review Board ("FIRB")). Vorbehaltlich der Genehmigung durch das FIRB erwartet SXG, dass die Akquisitionen etwa Mitte November 2024 abgeschlossen sein werden.

Mawson besitzt derzeit 96.590.910 oder 48,67 % der ausgegebenen SXG-Stammaktien. Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses dieser Übernahmen wird Mawson voraussichtlich etwa 43,80 % der ausgegebenen SXG-Stammaktien besitzen.

Michael Hudson, Interim-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: "Diese Vereinbarungen sichern mehrere Grundstücke, die direkt an das Sunday Creek Projekt angrenzen, sowie erhebliche Barmittel. Sie sind entscheidend für die Sicherung zukünftiger Wege für das Sunday Creek Projekt, das sich zu einer expandierenden und bedeutenden globalen Gold-Antimon-Entdeckung entwickelt."

Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 48,67% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.

