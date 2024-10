Fitch Ratings bewertet Moldawien mit "B+" und stabilem Ausblick, was die wirtschaftliche und finanzielle Widerstandsfähigkeit widerspiegelt

Chisinau, Moldawien (ots/PRNewswire) - Fitch Ratings hat der Republik Moldawien

ein Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) von "B+" mit einem

stabilen Ausblick (https://invest.gov.md/en/fitch-ratings-assigns-moldova-a-b-ra

ting-with-stable-outlook-reflecting-economic-and-financial-resilience/?utm_sourc

e=Cision_PR_newswire&utm_medium=Global_Trade_press_release&utm_campaign=fitch)

zugewiesen. Dieses Rating unterstreicht das stetige Engagement des Landes für

die Aufrechterhaltung der makroökonomischen und finanziellen Stabilität durch

eine umsichtige Finanzpolitik, ein glaubwürdiges Inflationsziel und ein

flexibles Wechselkurssystem. Diese Faktoren in Verbindung mit einem

widerstandsfähigen Bankensektor zeigen die Fortschritte Moldaus bei der

Überwindung früherer Herausforderungen und beim Aufbau eines stabileren

Finanzumfelds.



Eines der Schlüsselelemente für dieses Rating ist die Widerstandsfähigkeit des

moldauischen Bankensektors. In den letzten 10 Jahren hat die Republik Moldau

eine umfassende Überarbeitung ihrer Regulierungsstandards vorgenommen. Heute ist

der Sektor nach wie vor gut kapitalisiert, profitabel und weist einen geringen

Anteil notleidender Kredite auf. Diese Verbesserungen haben das Finanzsystem des

Landes gestärkt und das Vertrauen in seine Fähigkeit, wirtschaftlichem Druck zu

widerstehen, erhöht.







Victoria Belous, die Finanzministerin der Republik Moldau, betonte die Bedeutungdes Ratings für die Stärkung der Finanzkraft der Republik Moldau:"Das Rating B+ mit stabilem Ausblick spiegelt unsere Bemühungen wider, diefinanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten und die Staatsverschuldung umsichtigzu verwalten. Sie sendet ein starkes Signal an die Investoren und bestätigt dieWirksamkeit unserer Politik. Dieses Rating wird neue Finanzierungsmöglichkeiteneröffnen und die Expansion der Republik Moldau auf den internationalen Märktenunterstützen."Ihre Erklärung unterstreicht den Fokus der Regierung auf eineverantwortungsvolle Haushaltsführung und die Übereinstimmung des Ratings mit denBestrebungen der Republik Moldau, internationale Investoren anzuziehen.Dumitru Alaiba, der Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Digitalisierungder Republik Moldau, äußerte sich ebenfalls zu den positiven Auswirkungen desFitch-Ratings auf die weltweite Investitionsattraktivität der Republik Moldau:"Seit vielen Jahren bemühen wir uns, das Rating unseres Landes zu verbessern.Der Bericht von Fitch Ratings ist ein wichtiger Indikator für die Finanzmärkteund institutionelle Anleger. Je besser das Rating, desto attraktiver undstabiler ist das Land und desto niedriger sind die Finanzierungskosten. Wirhandeln an allen Reformfronten, auf die wir Einfluss haben. Ich freue mich, dassunsere Bemühungen der letzten drei Jahre nun zu greifbaren Ergebnissen führen.Wir arbeiten weiter hart daran, nach vorne zu kommen."Das B+-Rating der Republik Moldau in Verbindung mit dem stabilen Ausblickbestätigt das Engagement des Landes für wirtschaftliche Reformen und finanzielleDisziplin. Durch die Beibehaltung einer umsichtigen Finanzpolitik und einessoliden regulatorischen Umfelds ist die Republik Moldau gut positioniert, umneue Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen. Damit ist dieses Rating einMeilenstein für das Land, das seine Präsenz auf den internationalen Märktenweiter ausbauen und das Vertrauen der Investoren stärken will.View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fitch-ratings-bewertet-moldawien-mit-b-und-stabilem-ausblick-was-die-wirtschaftliche-und-finanzielle-widerstandsfahigkeit-widerspiegelt-302267856.htmlPressekontakt:Doina Guzun Kommunikationsbeauftragte,Invest Moldova Agency MD-2005,Eugen Doga 2 str. Chisinau,Republik Moldau M: (+373 78) 203879 E: doina.guzun@invest.gov.mdWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165077/5879404OTS: Invest Moldova Agency