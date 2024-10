CareEdge kündigt mit der Einführung von Länderratings für 39 Länder den Einstieg in den Bereich globaler Ratings an

• Erste indische Ratingagentur, die mit der Gründung von CareEdge Global IFSC Ltd. in den Bereich globaler Ratings einsteigt.

MUMBAI, Indien, 4. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- CareEdge Ratings, Indiens führende Kreditrating-Agentur, gab heute bekannt, dass sie über ihre Tochtergesellschaft CareEdge Global IFSC Limited als erste indische Kreditrating-Agentur in den Bereich der globalen Ratings einsteigt.

CareEdge hat einen Bericht über Länderratings globaler Volkswirtschaften veröffentlicht, in dem die Länderratings von 39 Ländern in einer Mega-Veranstaltung in GIFT City, Gandhinagar, Indien, vorgestellt wurden. Viele bedeutende Persönlichkeiten aus Behörden, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern waren bei der Eröffnung anwesend, darunter Shri K.V. Kamath, eine renommierte Führungspersönlichkeit in Indien, Shri Ashish Kumar Chauhan, geschäftsführender Direktor und Geschäftsführer von NSE, und Shri Sanjeev Sanyal, Mitglied des Wirtschaftsbeirats des Premierministers.

In seiner ersten Länderrating-Aktion hat CareEdge Global die folgenden Ratings für 39 Länder vergeben: AAA für Deutschland, die Niederlande, Singapur und Schweden; AA+ für Australien, Kanada und die USA; AA- für Frankreich, Japan, Korea, die VAE und das Vereinigte Königreich; A+ für Portugal, A für China und Spanien; A- für Chile, Malaysia und Thailand; BBB+ für Botswana, Indien und die Philippinen; BBB für Indonesien, Italien und Mauritius; BBB- für Mexiko, Marokko und Peru; BB+ für Brasilien, Kolumbien, Griechenland und Vietnam; BB für Südafrika; B+ für die Türkei; B für Nigeria; B- für Ecuador und Ägypten; CCC+ für Bangladesch; CCC für Argentinien und D für Äthiopien.

Mehul Pandya, geschäftsführender Direktor und Konzerngeschäftsführer von CareEdge, sagte: „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für uns auf unserem Weg zu einer globalen wissensbasierten Institution. Da Indiens wirtschaftlicher Einfluss wächst, ist es für ein indisches Unternehmen sowohl zeitgemäß als auch angemessen, in diesen Bereich einzusteigen. CareEdge Ratings verfügt über ein differenziertes Verständnis der aufstrebenden Volkswirtschaften – eine Perspektive, die im heutigen komplexen globalen Wirtschaftsumfeld von unschätzbarem Wert ist. Wir sind davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, die Methodik der Länderratings transparent zu gestalten, insbesondere bei der Bewertung des Wachstumspotenzials und des Investitionsbedarfs von Volkswirtschaften. Dies spiegelt sich in den von uns vergebenen Ratings wider. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die mit unserem Eintritt in diesen Bereich einhergeht, und verpflichten uns, eine unabhängige und unvoreingenommene Stellungnahme abzugeben.