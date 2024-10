Apple versucht’s ohne OpenAI

OpenAI gehört beim Thema Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) zu den Vorreitern und gilt aktuell mit seinem Chatbot-Dienst ChatGPT als Marktführer. Derzeit läuft eine neue Finanzierungsrunde. Ein potenter möglicher Geldgeber ist aber nun abgesprungen.

Mit dem Chatbot-Dienst ChatGPT stellt OpenAI derzeit das Maß der Dinge in diesem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) dar. Und obwohl die Anwendung etwa zehn Millionen zahlende Kunden haben soll, steht unter dem Strich ein dickes Minus. Frisches Kapital kommt in erster Linie über Finanzierungsrunden in das Unternehmen.