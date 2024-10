Trillion Energy leitet „Velocity String“-Programm in die Wege

4. Oktober2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen mit der Installation von sogenannten Velocity Strings (VS) (Anm.: Rohre, die eine höhere Strömungsgeschwindigkeit ermöglichen) zu diesem Zeitpunkt auf den Betrieb des SASB-Gasfelds ausrüstet.

Am 30. September 2024, nachdem das Unternehmen mit seinem Partner bei SASB eine Einigung über die technischen Aspekte des Programms erzielt hatte, wurde das Unternehmer als Betreiber mit der Durchführung dieses Programms betraut.

Das Unternehmen konnte daraufhin einen Dienstleistungsvertrag mit einem Snubbing-Anbieter („Snub Co“) für die Installation der Velocity Strings unterzeichnen. Die sogenannte „Snubbing-Einheit“, die sich derzeit in Rumänien befindet, wird nun mobilisiert. Ziel ist es, die Förderraten in den Produktionsbohrungen zu erhöhen oder zu stabilisieren, indem die Wasserbelastung reduziert wird.

Die Bohrungen Akcakoca-3 und South Akcakoca-2 haben in den letzten 30 Tagen eine Förderleistung von im Schnitt 2,55 MMcf/d und 2,3 MMcf/d erzielt. Die beiden anderen weitreichenden Richtungsbohrungen Guluc-2 und West Akcakoca-1 produzierten aufgrund der Wasserbelastung nur sporadisch. Dennoch erreichte Guluc-2 in den letzten 2 Monaten eine Durchschnittsrate von 1,7 MMcf/d.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, erklärt:

„Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass die VS nur mit einer Bohranlage eingefahren werden können, aber wir haben jetzt alle davon überzeugt, dass die Installation auch mit einer Snubbing-Einheit möglich ist. Das war ein gewaltiger Schritt nach vorn. Diese Strategie bekräftigt unser Engagement für die Maximierung des Shareholder Value durch operative Exzellenz und innovative Lösungen auf dem dynamischen europäischen Energiemarkt.“

Update zu den Ölblöcken - Das Unternehmen arbeitet weiter daran, ein Farm-in abzuschließen, um eine Arbeits- und Ertragsbeteiligung an den Ölexplorationsblöcken M46 und M47 in der Erdölprovinz Cudi-Gabar im Südosten der Türkei (die „Ölblöcke“) zu erwerben. Das Unternehmen nahm die seismischen Arbeiten in den Ölblöcken 2023 auf und hatte vier Explorationsbohrungen für 2024 geplant. Diese Bohrungen wurden jedoch nicht absolviert, da sich das Unternehmen auf sein Workover-Programm bei SASB konzentrierte. Infolgedessen sicherte sich der Lizenzinhaber des Blocks eine dritte Person für die Durchführung von zwei Bohrungen in den Ölblöcken und trat in diesem Zusammenhang eine Beteiligung von 20 % ab. Das bedeutet, dass die ersten beiden Bohrungen nicht von Trillion niedergebracht werden, dennoch ist Trillion bestrebt, vorbehaltlich der erforderlichen Finanzierung und der endgültigen Festlegung der Beteiligungsbedingungen eine Beteiligung an den Ölblöcken zu erwerben.

