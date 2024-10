Eine Dividendenrendite von 14 Prozent gepaart mit der Sicherheit eines REIT

Aber was genau ist eigentlich ein REIT? Das Kürzel steht für Real Estate Investment Trust, was übersetzt so viel wie Immobilien-Investmentgesellschaft bedeutet. Mit anderen Worten, es sind Aktiengesellschaften, die ihr Kapital im weitesten Sinne ins Immobiliengeschäft investieren.

Für Anleger, die eine zuverlässige Einkommensquelle suchen, wirkt der Name AGNC Investment verlockend. Das Unternehmen ist ein so genannter REIT, die sich durch besonders hohe Belohnungen für ihre Aktionäre auszeichnen. Ein ganz besonders lukratives Exemplar davon ist AGNC mit einer aktuellen Dividendenrendite von rund 14 Prozent. Zudem sind REITs gewöhnlich auch sehr sichere Anlagen, was sie für passive Investoren interessant macht.

Ein REIT zeichnet sich dadurch aus, dass er mindestens 75 Prozent seines Ertrags aus dem Immobiliengeschäft (beispielsweise durch Mieteinnahmen oder Immobilienkredite) generiert. Besonders spannend werden diese Gesellschaften für passive Investoren dadurch, dass sie mindestens 90 Prozent des zu versteuernden Einkommens (Gewinne) an die Anleger, also die Aktionäre, ausschütten müssen.

Es gibt ein sehr großes Spektrum an REITs, von sehr sicheren angefangen, bis hinzu hochspekulativen. Ihnen allen ist aber gemein, dass sie hohe Dividenden anbieten. Bei ihnen liegt die Rendite im Schnitt bei 3,9 Prozent, dreimal so hoch wie der Durchschnitt im S&P 500. Sie kann aber durchaus auch über 5 Prozent liegen und sogar in einigen Fällen zweistellig sein, wie bei AGNC. Als Faustregel kann man sagen, je riskanter ein REIT sein Geld verdient, umso höher ist die Dividendenrendite.

Bei AGNC ist die Besonderheit, dass bei den Investments zu einem hohen Anteil auf Fremdkapital zurückgegriffen wird, was das Unternehmen zinsanfällig und riskanter macht. Gleichzeitig setzt der REIT aber auf die sichersten hypothekenbesicherten Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS), nämlich solche, die durch staatlich gesponserte Unternehmen wie Fannie Mae und Freddie Mac abgesichert sind. Diese Wertpapiere bieten eine relativ sichere Grundlage, da sie vor Kreditverlusten geschützt sind.

Der kritische Punkt bei AGNC ist also, dass das Unternehmen eine hohe Leverage-Ratio, also ein hohes Maß an Fremdkapital, einsetzt, um die Erträge zu steigern. Während die außergewöhnlich hohen Renditen den REIT für passive Investoren reizvoll erscheinen lassen, stellt sich die Frage, ob die Risiken, die mit einem Investment in AGNC verbunden sind, tatsächlich mit den potenziellen Erträgen im Einklang stehen.

Verlockend hohe Dividende – aber zu welchem Preis?

AGNC bietet seit April 2020 unverändert eine monatliche Dividendenzahlung von 0,12 US-Dollar pro Aktie, was auf das Jahr gerechnet einer Auszahlung von 1,44 US-Dollar entspricht. Bei einem Aktienkurs von aktuell 10,32 US-Dollar pro Aktie ergibt sich eine Dividendenrendite von 13,95 Prozent, die um ein Vielfaches höher ist als die durchschnittliche Dividendenrendite im S&P 500, die derzeit bei etwa 1,2 Prozent liegt.

In den USA gibt es einige Unternehmen, die eine monatliche Ausschüttung anbieten, wie beispielsweise der Gewerbeimmobilienanbieter Realty Income, den wir uns im Dividenden-Radar Ende Januar angesehen haben. Seine Dividendenrendite liegt mit aktuell 5,1 Prozent deutlich unter der von AGNC, allerdings hat Realty Income mittlerweile 30 Jahre in Folge seine Ausschüttungen erhöht, was es zu einem sehr sicheren Investment macht, das bei dividendenorientierten Anlegern äußerst beliebt ist.

AGNC schüttet seit 2008 konstant Dividenden aus. In den ersten sechs Jahren einmal im Quartal und seit Oktober 2014, also seit genau einem Jahrzehnt, monatlich. Anfangs waren es noch 0,22 US-Dollar pro Aktie und Monat, im Mai 2015 folgte dann die erste Reduzierung auf 0,20 US-Dollar. Diese Ausschüttung blieb für 15 Monate konstant, bis es dann im August 2016 auf 0,18 US-Dollar abwärts ging. Ab Mai 2019 waren es dann nur noch 0,16 US-Dollar monatlich und im Zuge der Corona-Krise erfolgte die bislang letzte Senkung auf die derzeitigen 0,12 US-Dollar.

Die Zahlen zeigen, dass AGNC zwar immer wieder Kürzungen vorgenommen hat, sich dann aber bemüht hat, ein Niveau möglichst lange zu halten. Dass die Ausschüttungen im Zuge der Pandemie reduziert wurden, ist nicht verwunderlich. Und gleich im Anschluss zog die Inflation rapide an, die Zentralbank erhöhte die Leitzinsen und damit stiegen auch die Finanzierungskosten für den REIT deutlich.

Hebelwirkung als zweischneidiges Schwert

Die Verwendung von Leverage erhöht zwar potenziell die Ertragskraft von AGNC, bringt bei steigenden Zinsen aber eben auch Risiken. Da AGNC Schulden aufnimmt, um größere Mengen an MBS zu kaufen, kann die Rentabilität durch Veränderungen am Zinssatz, in der allgemeinen Wirtschaftslage oder auf den Kapitalmärkten stark beeinflusst werden. Schon geringe Schwankungen der Zinssätze können Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, stabile Dividenden zu zahlen.

Dabei ist die Zinsentwicklung für AGNC Chance und Risiko zugleich. Das Unternehmen profitiert von einem Umfeld niedriger Zinsen, da dies die Kosten für Fremdkapital niedrig hält und die Attraktivität von MBS erhöht. Aktuell stellt sich die Federal Reserve darauf ein, die Zinsen über einen Zeitraum hinweg kontinuierlich zu senken. Das würde die Nachfrage nach MBS erhöhen, was dem REIT zugute käme.

Gute Aussichten

Parallel dazu werden auch die Finanzierungskosten von AGNC auf absehbare Zeit sinken und es dem REIT ermöglichen, profitabler zu arbeiten. Dabei hat das Management zuletzt beim Earnings Call zum zweiten Quartal am 23. Juli betont, dass die Erträge auch jetzt die Dividende decken und sogar übersteigen.

Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal bei 0,53 US-Dollar und damit deutlich über den 0,36 US-Dollar Dividendenzahlung. Für das laufende dritte Quartal sagen Analysten voraus, dass der Gewinn je Aktie bei 0,50 US-Dollar liegen wird und damit weiterhin stabil über den Ausschüttungen für den Zeitraum bleibt. Für das Gesamtjahr lautet die Konsensprognose 2,11 US-Dollar je Anteilsschein, verglichen mit einer Jahresdividende von 1,44 US-Dollar.

Angesichts der Verpflichtung des REIT, mindestens 90 Prozent der Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, wäre da sogar Spielraum für eine Erhöhung der Dividende. Allerdings ist das pure Spekulation, da es von zu vielen Faktoren abhängt, ob sich das Umfeld wirklich so ideal für AGNC entwickelt.

Gefahren

Sollte beispielsweise die Fed dazu gezwungen werden, die Zinsen wieder anzuheben, statt sie zu senken, könnte das die gesamte Immobilienbranche hart treffen und besonders auch die stark fremdfinanzierten Geschäfte von AGNC. Eine Zinserhöhung könnte notwendig sein, wenn die Spannungen im Nahen Osten und in der Ukraine weiter eskalieren, die Ölpreise hochschnellen und die Lieferketten unterbrochen werden.

Die daraus resultierende steigende Inflation könnte Zinserhöhungen notwendig machen – auch wenn der Markt aktuell nicht damit rechnet. Sollten die Zinsen jedoch deutlich steigen, könnte das den Leverage-Effekt von AGNC schnell ins Negative kehren und die Dividende gefährden.

Da die US-Notenbank die Zinspolitik laufend an die wirtschaftliche Entwicklung anpasst, ist es für AGNC schwierig, langfristig stabile Prognosen abzugeben. Sollte es zu Zinserhöhungen kommen, könnten die Finanzierungskosten für AGNC steigen, während gleichzeitig die Nachfrage nach MBS sinkt. Dies würde Druck auf die Margen des Unternehmens ausüben und seine Fähigkeit, hohe Dividenden zu zahlen, beeinträchtigen.

Ein weiteres Risiko schlummert im Portfolio des REIT. Zwar setzt die Investmentgesellschaft auf staatlich besicherte Hypotheken, es kann aber immer wieder zu Wertminderungen von als fair bewerteten Anlagen kommen.

"Buy-and-Hold"-Investment?

Für langfristig orientierte, passive Investoren, die vor allem Stabilität und ein solides Wachstum suchen, könnte AGNC daher nicht die beste Wahl sein. Während die hohe Dividende verlockend wirkt, bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Zinsentwicklung und des Geschäftsmodells des Unternehmens bestehen.

Zudem besteht immer die Gefahr, dass AGNC in Zeiten von Marktturbulenzen seine Ausschüttungen kürzen muss, wie es in der Vergangenheit bereits der Fall war. Anleger, die auf verlässliches, passives Einkommen angewiesen sind, könnten daher enttäuscht werden.

Fazit: Chance für risikobereite Anleger

Für Investoren, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, könnte AGNC jedoch durchaus attraktiv sein. Das Unternehmen hat sich als einer der größten Player im Bereich der MBS-Investments positioniert und verfügt über einen diversifizierten und weitgehend staatlich abgesicherten Portfolioansatz. Zudem nutzt AGNC ein umfassendes Risikomanagement, das auf sorgfältiger Asset-Selektion, Disziplin beim Hedging und diversifizierter Finanzierung beruht.

AGNC verfügt außerdem über eine starke Bilanz und hält erhebliche Mengen an "unencumbered assets" – Vermögenswerten, die nicht als Sicherheit für Schulden verpfändet sind. Diese Vermögenswerte bieten dem Unternehmen eine gewisse Flexibilität, auch in schwierigen Marktphasen liquide zu bleiben und seine operative Tätigkeit fortzusetzen.

Für Anleger, die die Volatilität akzeptieren und kurzfristige Marktschwankungen aushalten können, bietet AGNC die Möglichkeit, eine außergewöhnlich hohe Rendite zu erzielen. Für konservative, langfristige Investoren, die nach einem stabilen und verlässlichen Einkommensstrom suchen, gibt es hingegen sicherlich geeignetere Alternativen auf dem Markt.

Passives Investment

Anleger, die mit der AGNC-Aktie auf ein passives Einkommen von 12.000 Euro jährlich kommen wollen, benötigen dafür bei einer Jahresdividende von aktuell 1,44 US-Dollar (1,31 Euro) rund 9160 Aktien des REITs. Bei einem Kurs von 10,32 US-Dollar müssen dafür 94.531 US-Dollar (86.080 Euro) auf den Tisch gelegt werden.

Zum Vergleich: Bei dem Dividenden-Aristokraten Realty Income, der seine Ausschüttungen Anfang Juni auf 3,156 US-Dollar jährlich angehoben hat, wären dafür knapp 260.000 US-Dollar (236.750 Euro) fällig. Bei dem Tankerkonzern Torm hingegen, den wir uns im Dividenden-Radar der vergangenen Woche angesehen haben, waren es dank einer Traum-Dividendenrendite von über 20 Prozent lediglich etwa 59.000 Euro. (Wobei bei Torm nur Aussagen über vergangene Dividenden möglich sind, da es extrem schwierig ist, selbst die Höhe der nächsten Ausschüttung einzuschätzen.)

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

