Brent Öl tritt Preisrallye los. Drohen doch Ölpreise von 100 US-Dollar? 

Brent Öl tritt Rallye los

Brent Öl verzeichnete in den letzten Handelstagen ob der Gemengelage deutliche Zugewinne. Aus charttechnischer Sicht zog der Preisanstieg gar eine Weichenstellung nach sich. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung „Brent Öl vor nächstem Preisrutsch. BP, Shell & Co. unter Druck“ vom 28. September limitierte noch der Widerstandsbereich von 75 US-Dollar das Handelsgeschehen. Die Tür in Richtung 77 US-Dollar bzw. 80 US-Dollar war verschlossen. Mittlerweile steht sie offen.