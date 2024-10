Authentix feiert 25-jähriges Bestehen als weltweiter Marktführer in der Kraftstoffkennzeichnung mit über 3 Billionen Litern markiertem Kraftstoff

Ausgehend von einigen wenigen Mitarbeitern und einem einzigen Büro im Jahr 1996 hat Authentix seither mit Kraftstoffkennzeichnungsprogrammen in Mittelamerika, Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika, Europa, Asien und Australien expandiert. Heute hat Authentix Niederlassungen auf der ganzen Welt und über 600 Mitarbeiter.

Kevin McKenna, President und Chief Executive Officer, erklärte: „Unser Engagement für Innovationen und die Tatsache, dass der Erfolg unserer Kunden für uns an erster Stelle steht, hat einen großen Anteil an der erfolgreichen Expansion des Unternehmens im Bereich der Kraftstoffkennzeichnung während dieser 25 Jahre." Er fügte hinzu: „Die Lösungen von Authentix zur verdeckten Kraftstoffkennzeichnung verhindern illegalen Schmuggel und Steuerhinterziehung und stellen sicher, dass die Regierungen ihre rechtmäßigen Steuereinnahmen zurückerhalten. Außerdem stellen unsere Lösungen sicher, dass gewerbliche Mineralölunternehmen die Kraftstoffqualität, den Ruf ihrer Marke und das Vertrauen der Verbraucher erhalten."

Das Toolset von Authentix umfasst chemische Marker, Kraftstoffanalysatoren, mobile Apps und webbasiertes Datenmanagement (AXIS) zur Verfolgung und Durchsetzung. Die Kunden stellen in der Regel einen Rückgang der illegalen Aktivitäten von über 30 % des Kraftstoffvolumens auf weniger als 5 % fest, was zu einer beträchtlichen Investitionsrendite führt, die das 5- bis 15-fache der Kosten des Programms beträgt.

Kent Mansfield, Chief Sales and Marketing Officer, kommentiert: „Ein weiterer Schlüsselfaktor für das Erreichen dieses 25-jährigen Meilensteins ist das unermüdliche Engagement von Authentix für Nachhaltigkeit. Unsere Lösungen verwenden ausschließlich umweltfreundliche chemische Marker auf CHON-Basis (Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff), die den globalen Umweltverträgen entsprechen und persistente organische Schadstoffe reduzieren. Darüber hinaus investiert Authentix in die Gemeinden, in denen es tätig ist, indem es Bildungseinrichtungen finanziert, wichtige Ausrüstungen bereitstellt, Brunnen für den Zugang zu Süßwasser bohrt und Solarstromanlagen für Schulen und medizinische Einrichtungen installiert.

Informationen zu Authentix:

Als Experte für Authentifizierungslösungen bringt Authentix Rückverfolgbarkeit in die komplexen globalen Lieferketten von heute. Seit über 25 Jahren bietet Authentix seinen Kunden physische und softwaregestützte Lösungen zur Aufdeckung, Eindämmung und Verhinderung illegaler Handelsaktivitäten mit Bargeld, verbrauchssteuerpflichtigen Waren und Markenprodukten. Dank eines bewährten Partnerschaftsmodells und umfassender Branchenkenntnis können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und ein komplettes Programmmanagement anbieten, um Produktsicherheit, Ertragsschutz und Verbrauchervertrauen zu gewährleisten. Authentix, Inc. hat seinen Hauptsitz in Addison, Texas, USA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.authentix.com. Authentix ist eine eingetragene Marke von Authentix, Inc.

