Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der Globale Bürgermeisterdialog: Hangzhou und

die 9. Hangzhou Internationale Konferenz der Schwesterstädte wurde am 25.

September gestartet und brachte Bürgermeister und Vertreter aus 24 Städten in 15

Ländern zusammen.



Die zentralen Diskussionen konzentrierten sich auf Stadtverwaltung, nachhaltige

Entwicklung und die Integration von digitalen und physischen Räumen, zeitgleich

mit der dritten Globalen Digitalen Handelsmesse.





Hangzhou, Heimat von drei UNESCO-Weltkulturerbestätten - dem Westsee, dem GroßenKanal (Hangzhou-Abschnitt) und der Liangzhu-Archäologischen Stätte - hat ihrinternationales Schwesterstadt-Netzwerk schnell erweitert. Die Stadt kann aufein starkes kulturelles Erbe, eine florierende digitale Wirtschaft und eingeschäftsfreundliches Umfeld verweisen, das sie mit 31 Schwesterstädten und 42Partnerstädten weltweit verbindet. Als Gastgeber der Veranstaltung zieltHangzhou darauf ab, die globale Zusammenarbeit und den Dialog zwischen Städtenzu vertiefen.In diesem Video trifft der venezolanische Content Creator Rafael Saavedra denGouverneur der Region Westgriechenland, den Bürgermeister von Kota Kinabalu undden Stadtmanager von Kapstadt. Sie diskutieren die Herausforderungen, mit denenihre Städte in der Stadtverwaltung konfrontiert sind, teilen Einblicke in dieDigitalisierung und heben die Bedeutung der Konferenz hervor.Rafael nimmt auch an einer Baumpflanzinitiative teil und besucht den AlibabaXixi Campus sowie die Liangzhu-Archäologische Stätte, wo er mehr über HangzhousEngagement für digitale wirtschaftliche Entwicklung, kulturelle Bewahrung undUmweltschutz erfährt.Neugierig, wie Bürgermeister aus aller Welt Hangzhou bewertet haben und welcheAustauschprozesse zur Stadtverwaltung stattfanden? Schauen Sie sich dieses Videoan, um Ihre Antworten zu finden!