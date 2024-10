Haus & Grund kritisiert schleppende Grundsteuer-Umsetzung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Eigentümerverband Haus & Grund kritisiert, dass die übergroße Mehrheit der Haushalte immer noch nicht weiß, wie hoch ihre Grundsteuerlast im nächsten Jahr ausfällt. "Rund 90 Prozent der Haushalte wissen noch nicht, wieviel Grundsteuer sie im nächsten Jahr zahlen müssen. Das ist absurd und echtes Staatsversagen, schließlich hatte der Staat fast sechs Jahre Zeit für die Reform. Das ist den Bürgern gegenüber ein skandalöses Vorgehen", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke der "Bild am Sonntag".Er warnte, dass Millionen Haushalte mit deutlich höheren Kosten rechnen müssen. "Angesichts der leeren Kassen in vielen Kommunen wird Wohnen in jedem Fall für Millionen Bundesbürger teurer werden. Nach ersten Berechnungen kann die Zusatzbelastung sogar bei mehr als 1.000 Euro im Jahr liegen", so Warnecke.