Robotaxi-Tag: Teslas Schlüsselereignis für die Zukunft oder nur Ablenkung?

Am 10. Oktober 2024 wird Tesla seinen Robotaxi-Tag veranstalten, ein entscheidendes Ereignis für CEO Elon Musk und das Unternehmen. Angesichts eines globalen Rückgangs im Wachstum von Elektrofahrzeugen und einer Tesla-Aktie, die etwa 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch liegt, steht Musk vor der Herausforderung, Investoren zu überzeugen, dass Tesla mehr als nur ein Automobilhersteller ist. Der Erfolg des Events könnte darüber entscheiden, ob Tesla weiterhin zu den „Magnificent Seven“ der Tech-Welt gehört oder im Wettbewerb mit zahlreichen anderen Herstellern um Marktanteile kämpfen muss.

Analysten wie Emmanuel Rosner von Wolfe Research betonen die hohen Erwartungen an den Robotaxi-Tag, während Kritiker wie Dan O'Dowd skeptisch sind und Musk vorwerfen, von größeren Problemen wie sinkenden Verkaufszahlen und zunehmender Konkurrenz abzulenken. Historisch gesehen hat Tesla bei solchen Veranstaltungen oft enttäuscht, was zu einem Rückgang des Aktienkurses nach den Ankündigungen führte. Der Markt ist gespalten: Bären sehen in Musks Ankündigungen eine Ablenkung von den Herausforderungen, während Bullen an den Fortschritten in der KI-basierten Selbstfahrtechnologie festhalten.