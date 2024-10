Redcare Pharmacy erhöht Marketingausgaben: Anleger reagieren nervös!

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy, die in Deutschland unter der Marke Shop-Apotheke bekannt ist, hat angekündigt, ihre Marketingausgaben für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, insbesondere im Zusammenhang mit dem E-Rezept, erheblich zu erhöhen. Diese Entscheidung führt zu einer Anpassung der Prognosen für die bereinigte EBITDA-Marge, die für 2024 nun zwischen 1,2 und 2,2 Prozent erwartet wird, im Vergleich zu zuvor 2 bis 4 Prozent. Diese Nachricht sorgte für Unruhe unter den Anlegern, was sich in einem anfänglichen Kursrückgang von über 5 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate niederschlug, bevor die Aktie am Xetra wieder leicht zulegte.

Trotz der gesenkten Margenerwartungen zeigt das Unternehmen weiterhin starke Verkaufszahlen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Redcare einen beeindruckenden Anstieg von 81 Prozent im Bereich der verschreibungspflichtigen Produkte (Rx) verzeichnen, was einem Umsatz von 69 Millionen Euro entspricht. Besonders auffällig ist das Wachstum im September, wo die Umsätze in diesem Segment um 108 Prozent im Jahresvergleich anstiegen. Auch die Umsätze im Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Produkte (Non-Rx) blieben stabil, was Analysten als positives Zeichen werten.