Ölpreise steigen dramatisch: Geopolitische Spannungen treiben Kosten in die Höhe!

Am Donnerstag stiegen die Ölpreise zum dritten Mal in Folge, wobei die Notierungen für Brent- und WTI-Öl signifikante Kursgewinne verzeichneten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kletterte um 2,96 Dollar auf 76,86 Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 3,04 Dollar auf 73,14 Dollar anstieg. Diese Entwicklungen wurden durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten, insbesondere durch Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, verstärkt. Biden hatte angedeutet, dass ein israelischer Angriff auf iranische Ölanlagen diskutiert werde, was bei Anlegern Besorgnis auslöste. Die Furcht vor einer Eskalation der Konflikte in der ölreichen Region treibt die Ölpreise in die Höhe.

In der vergangenen Handelswoche haben sich die Preise für Brent- und WTI-Öl um jeweils etwa fünf Dollar pro Barrel erhöht, was den stärksten Preisanstieg seit August darstellt. Diese Preisbewegungen sind eng mit den militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon verbunden. Analysten befürchten, dass Israel auch strategische Ölinfrastrukturen im Iran ins Visier nehmen könnte, was die geopolitische Lage weiter destabilisieren würde.