DEUTZ AG: Gewinnwarnung und Kurszielsenkung – Analyst bleibt optimistisch!

Am 3. Oktober 2024 gab DEUTZ bekannt, dass das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund einer konjunkturellen Nachfrageschwäche anpassen müsse. Der Absatz und Auftragseingang im dritten Quartal blieben hinter den Erwartungen zurück, und das Management rechnet nicht mit einer Erholung der Kundennachfrage im Motorengeschäft im vierten Quartal. Daher wird nun ein Absatz von weniger als 150.000 Motoren für das Gesamtjahr erwartet, während zuvor maximal 160.000 Motoren prognostiziert wurden.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die DEUTZ AG nach einer Gewinnwarnung von 9,20 Euro auf 7,70 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" beibehalten. Analyst Stefan Augustin äußerte in seinem Kommentar, dass trotz der aktuellen schwachen Nachfrage bereits Anzeichen einer Trendwende erkennbar seien.

Die Umsatzprognose wurde ebenfalls nach unten korrigiert: DEUTZ erwartet nun einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro, im Vergleich zu den vorherigen Schätzungen von 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro. Die EBIT-Rendite vor Sondereffekten wird nun auf 4,0 bis 5,0 % geschätzt, während zuvor 5,0 bis 6,5 % prognostiziert wurden. Das Unternehmen plant zudem, die bereits eingeleiteten Kostenmaßnahmen zu verschärfen, einschließlich Kurzarbeit, um die Effizienz zu steigern und die Kosten dauerhaft zu senken.

DEUTZ wird seine Zahlen für das dritte Quartal 2024 am 7. November 2024 veröffentlichen und plant einen Kapitalmarkttag am 8. Oktober 2024 in Köln. Analysten und Investoren zeigen sich besorgt über die aktuelle Marktentwicklung und die möglichen weiteren Anpassungen der Prognosen für die kommenden Quartale.

Trotz der Herausforderungen wird DEUTZ als Unternehmen mit einer soliden Bilanz und einer positiven Nettoverschuldung von etwa 20 % betrachtet. Die Produktivität der Mitarbeiter wird ebenfalls als hoch eingeschätzt, was auf ein gewisses Einsparpotenzial hinweist. Die Diskussion über die Dividende und mögliche Einsparungen zeigt, dass Investoren die finanzielle Stabilität des Unternehmens im Auge behalten.

Insgesamt bleibt die Stimmung gemischt, während die Marktbedingungen und die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum weiterhin im Fokus stehen.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 4,126EUR auf Tradegate (04. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.