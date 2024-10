Aspermont Ltd.: Kaufempfehlung mit Kursziel 0,02 EUR bis Ende 2025! Am 4. Oktober 2024 veröffentlichte die GBC AG einen Research-Bericht über Aspermont Ltd., in dem das Unternehmen eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,02 EUR bis zum 31. Dezember 2025 erhält. Die Analyse hebt hervor, dass Aspermont nach einem …