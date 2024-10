Chaos am Münchner Flughafen: 750 Passagiere verpassen ihren Flug!

Am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, kam es am Terminal 2 des Münchner Flughafens zu chaotischen Zuständen, die dazu führten, dass rund 750 Passagiere ihren Flug verpassten. Die sozialen Medien waren überschwemmt mit Bildern von extrem langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen, wobei viele Reisende von stundenlangen Wartezeiten berichteten. Flughafenchef Jost Lammers erklärte in einer Pressekonferenz, dass ein "sehr ungewöhnliches Anreiseverhalten der Passagiere" zu diesen Problemen beigetragen habe. Viele Reisende seien bis zu sechs Stunden vor ihrem Abflug am Flughafen erschienen, was zu einem Ansturm an Passagieren führte, der nicht den gewohnten Mustern entsprach.

Jens Ritter, der Chef der Lufthansa-Passagiersparte, wies darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in München herausfordernder sei als anderswo, was insbesondere die Dienstleister der Fluggesellschaft spüren würden. Die bayerische Staatsregierung forderte umgehend Verbesserungen und appellierte an alle Beteiligten, die Situation zu entschärfen. Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte seine Unzufriedenheit mit der aktuellen Performance des Flughafens und forderte eine Rückkehr zu den Standards eines 5-Star-Airports.