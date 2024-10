elumeo SE senkt Prognose: Umsatzrückgang und neue Wachstumsstrategien!

Die elumeo SE hat am 4. Oktober 2024 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund einer verhaltenen Geschäftsentwicklung im September angepasst. Die Gesellschaft erwartet nun einen leichten Umsatzrückgang zwischen 1% und 4% im Vergleich zum Vorjahr, während die ursprüngliche Prognose ein Umsatzplus von 4% bis 8% vorsah. Die Rohertragsmarge wird auf 47% bis 49% gesenkt, was ebenfalls unter den vorherigen Erwartungen von 49% bis 51% liegt. Das bereinigte EBITDA wird nun zwischen 0,5 und 1,5 Millionen Euro prognostiziert, im Vergleich zu zuvor 1,5 bis 3,5 Millionen Euro.

Der Rückgang der Umsätze wird auf eine zunehmende Kaufzurückhaltung der Verbraucher zurückgeführt, die durch einen unerwarteten Rückgang des Verbrauchervertrauens in Deutschland verstärkt wurde. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) berichtete von einem signifikanten Rückgang des Konsumklima-Index, was auf eine Verschlechterung der Einkommensaussichten und eine allgemeine Verunsicherung der Konsumenten hinweist. Zudem erhöhten sich die Rohstoffpreise für Gold und Silber, was zusätzlichen Druck auf die Rohertragsmarge ausübte.