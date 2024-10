Staatsanleihen unter Druck: Positive Konjunkturdaten treiben Renditen hoch!

Am Donnerstag sanken die Kurse deutscher Staatsanleihen, nachdem positive Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA veröffentlicht wurden. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,38 Prozent auf 134,66 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,15 Prozent anstieg. Diese Entwicklung wurde durch einen unerwartet starken Anstieg des Einkaufsmanagerindex (PMI) im US-Dienstleistungssektor beeinflusst, der im September um 3,4 Punkte auf 54,9 stieg, während Analysten nur mit 51,7 Punkten gerechnet hatten. Auch in der Eurozone zeigten die Einkaufsmanagerdaten eine bessere Stimmung als zunächst erwartet, was die Nachfrage nach sicheren Anleihen verringerte.

Am Freitag blieben die Kurse deutscher Staatsanleihen stabil, während die Märkte auf den bevorstehenden US-Arbeitsmarktbericht warteten. Der Euro-Bund-Future fiel leicht um 0,03 Prozent auf 134,50 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,16 Prozent. Die Unsicherheit über die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) im Hinblick auf mögliche Zinssenkungen trug zur Stabilität der Anleihen bei. Die Experten der Dekabank wiesen darauf hin, dass der Arbeitsmarktbericht entscheidend für die zukünftige Geldpolitik der Fed sein könnte.